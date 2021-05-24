Видео: на КАД столкнулись два автомобиля, образовалась пробка

Серьезное ДТП произошло на 52 километре внешнего участка КАД перед съездом на Р-21 «Кола» — столкнулись два автомобиля.

На кадрах видно, что удар “Нивы” снес кузов пикапа «УАЗ Патриот». По предварительным данным, в аварии пострадали два человека. Одного из них госпитализировали с тяжелыми травмами.

Поврежденные машины заняли вторую и третью полосы КАД, образовался затор протяженностью 4 километра, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».