Видео: на КАД столкнулись два автомобиля, образовалась пробка

Серьезное ДТП произошло на 52 километре внешнего участка КАД перед съездом на Р-21 «Кола» — столкнулись два автомобиля.
На кадрах видно, что удар “Нивы” снес кузов пикапа «УАЗ Патриот». По предварительным данным, в аварии пострадали два человека. Одного из них госпитализировали с тяжелыми травмами.
Поврежденные машины заняли вторую и третью полосы КАД, образовался затор протяженностью 4 километра, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».
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