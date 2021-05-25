ТПП предложила ввести в России выплаты нуждающимся для покупки продуктов

Автор: Александр Селиванов
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В России предложено ввести целевые выплаты малоимущим гражданам для приобретения продуктов питания.

Об этом сказано в резолюции совместного заседания комитетов Торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему «О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения». Отмечается, что административное регулирование цен имеет негативные последствия, и поэтому более эффективными могут оказаться программы адресной помощи гражданам.

Резолюция предлагает выплачивать деньги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям, имеющим доход не больше прожиточного минимума, чтобы они могли покупать продукты из перечня потребительской корзины.

Резолюция направлена в Госдуму на рассмотрение, сообщает ТАСС.

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