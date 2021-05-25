Скелет человека найден в 100 метрах от границы с ЕС в Ивангороде

По информации ivbg.ru, 24 мая около 15:30 в полицию Кингисеппского района сообщили о человеческих останках в Ивангороде.

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Кости найдены возле дома на берегу реки Нарвы на Кингисеппском шоссе во время земляных работ. Рядом с этим местом проходит граница с Евросоюзом.

Принадлежность останков и обстоятельства смерти установит экспертиза. По предварительным данным, они находились в земле со времен Великой Отечественной войны.