Скелет человека найден в 100 метрах от границы с ЕС в Ивангороде

По информации ivbg.ru, 24 мая около 15:30 в полицию Кингисеппского района сообщили о человеческих останках в Ивангороде.
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20.05.2021 1066
Кости найдены возле дома на берегу реки Нарвы на Кингисеппском шоссе во время земляных работ. Рядом с этим местом проходит граница с Евросоюзом.
Принадлежность останков и обстоятельства смерти установит экспертиза. По предварительным данным, они находились в земле со времен Великой Отечественной войны.