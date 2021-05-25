Иномарка загорелась в Большом Верево, пока хозяин был на столбе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 мая около 17:00 в полицию Гатчинского района обратился 42-летний житель Санкт-Петербурга.

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20.05.2021 955

По словам мужчины, около 16:00 он выполнял работы на столбе линии электропередачи на перекрестке улиц Еловой и Веревской в деревне Большое Верево. В этот момент он заметил, как горит его пикап Volkswagen Amarok.

Спустившись, он потушил автомобиль. Под иномаркой лежал фрагмент пластиковой бутылки. По факту умышленного повреждения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело.

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