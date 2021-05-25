В Высоцке двухлетняя девочка проглотила монету и попала в больницу   

По информации ivbg.ru, 24 мая около 19:00 в выборгскую районную больницу из квартиры дома в Высоцке доставлена двухлетняя девочка.

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Врачи диагностировали у пострадавшей инородное тело в пищеводе и оценили ее состояние как удовлетворительное. По предварительным данным, девочка проглотила монету.

На машине скорой помощи ее перевезли в областную детскую клиническую больницу Санкт-Петербурга.