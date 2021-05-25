«Малоквартирные» дома Ленобласти могут попасть в программу капремонта

По поручению губернатора Ленобласти комитет по ЖКХ прорабатывает варианты капитального ремонта домов, в которых меньше 4 квартир.

По подсчетам комитета по ЖКХ Ленобласти всего в регионе с 3-4 квартирами 370 домов, которые не попадают в программу капремонта. Стоимость комплексного капремонта здания их может достигать до 7 млн руб. Один из вариантов решения проблемы: обозначить капремонт малоквартирных домов как зону ответственности муниципалитетов и ежегодно выделять им субсидии до 100 млн руб. на эти цели.

Отметим, что многоквартирные дома, в которых менее 5-ти квартир исключены из программы капремонта в соответствии с Жилищным кодексом.

Напомним, что бюджет региона также выделяет деньги на неотложный ремонт многоквартирных домов, без участия взносов от жителей. То есть дом могут включить в краткосрочный план, ознакомится с подробностями краткосрочной программы можно на сайте комитета по ЖКХ Ленобласти.

Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.