Россиян предупредили о токсичном предмете интерьера

Некоторые шторы в летний период могут выделять токсичные газы, заявил в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

К таким занавескам относятся сделанные из полиэстера или ткани «блэкаут», покрытой со стороны окна поливинилхлоридом (ПВХ).

«Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид», — подчеркнул Рукавицын.

Он посоветовал летом, особенно в период активного солнца с 11 до 12 часов дня, раздвигать такие шторы, чтобы они не сильно нагревались. Или воспользоваться рулонными шторами с эффектом блэкаут, которые крепятся на окно, и их можно свернуть.