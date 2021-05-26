Россиян предупредили о токсичном предмете интерьера

Автор: Гузель Галимова
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Некоторые шторы в летний период могут выделять токсичные газы, заявил в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

К таким занавескам относятся сделанные из полиэстера или ткани «блэкаут», покрытой со стороны окна поливинилхлоридом (ПВХ).

«Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид», — подчеркнул Рукавицын. 

Он посоветовал летом, особенно в период  активного солнца с 11 до 12 часов дня, раздвигать такие шторы, чтобы они не сильно нагревались. Или воспользоваться рулонными шторами с эффектом блэкаут, которые крепятся на окно, и их можно свернуть.

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