После проверки Госэконадзора два мусоровоза без документов отправились на штрафстоянку 

Автор: Гузель Галимова
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Всего за день сотрудники Госэконадзора вместе с правоохранителями проверили 12 мусоровозов в Ленобласти.

В кузове двух из них нашли строительный мусор, а водители не смогли рассказать о маршруте своего следования и предъявить документы на перевозку отходов. Их привлекли к административной ответственности, а мусоровозы отправились на штрафстоянку.

После проверки Госэконадзора два мусоровоза без документов отправились на штрафстоянку  отходы, мусоровоз, мусор, Ленобласть, Госэконадзор
После проверки Госэконадзора два мусоровоза без документов отправились на штрафстоянку  отходы, мусоровоз, мусор, Ленобласть, Госэконадзор

За апрель на территории Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки, из лесов региона и придорожных зон вывезли 859 кубометров мусора. К слову, пожаловаться на свалки мусора в лесах Ленобласти можно будет онлайн.

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