После проверки Госэконадзора два мусоровоза без документов отправились на штрафстоянку 

Всего за день сотрудники Госэконадзора вместе с правоохранителями проверили 12 мусоровозов в Ленобласти.

В кузове двух из них нашли строительный мусор, а водители не смогли рассказать о маршруте своего следования и предъявить документы на перевозку отходов. Их привлекли к административной ответственности, а мусоровозы отправились на штрафстоянку.

За апрель на территории Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки, из лесов региона и придорожных зон вывезли 859 кубометров мусора. К слову, пожаловаться на свалки мусора в лесах Ленобласти можно будет онлайн.