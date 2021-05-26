Полицейский вывел из задымленного дома женщину в Колпино

На Заводском проспекте в доме произошло задымление в мусоропроводе.

По информации правоохранительных органов, лейтенант полиции Ильдар Сафиулин пришёл на помощь пожилой женщине.

Полицейский вывел 76-летнюю пенсионерку из задымленного дома № 38 на Заводском проспекте.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали задымление, которое произошло в мусоропроводе. В результате инцидента никто не пострадал.