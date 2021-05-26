Полицейский вывел из задымленного дома женщину в Колпино

На Заводском проспекте в доме произошло задымление в мусоропроводе.
По информации правоохранительных органов, лейтенант полиции Ильдар Сафиулин пришёл на помощь пожилой женщине.
Полицейский вывел 76-летнюю пенсионерку из задымленного дома № 38 на Заводском проспекте.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали задымление, которое произошло в мусоропроводе. В результате инцидента никто не пострадал.
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15.05.2021 334