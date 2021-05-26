Житель Всеволожска приютил мужчину из-под лестницы – к утру гость умер

По информации ivbg.ru, 25 мая в полицию Всеволожского района обратился 51-летний житель Всеволожска.

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Он сообщил, что вечером 24 мая под лестницей своего дома на улице Константиновской нашел молодого человека в черных брюках, кофте и темно-зеленой футболке. Предположив по поведению, что тот нетрезв, хозяин предложил незнакомцу зайти в квартиру и прийти в себя.

На следующее утро он нашел гостя без сознания на полу. Прибывшие врачи зафиксировали смерть мужчины. Следов насилия на теле не зафиксировано. Обстоятельства происшествия устанавливаются.