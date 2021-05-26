В Петербурге не будут отключать горячую воду в домах на время ПМЭФ и Евро-2020

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на ГУП «ТЭК СПб», что плановые работы будут остановлены в связи с проведением массовых мероприятий – ПМЭФ, Евро-2020, праздника выпускников и в День Военно-морского флота.

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«В связи с проведением ПМЭФ-2021, Евро-2020, праздника «Алые паруса» и Дня ВМФ «ТЭК» поставит на паузу проведение плановых работ, включая гидравлические испытания», – сообщает пресс-служба учреждения

Таким образом, отключения горячей воды в это время для петербуржцев не будет.

До 23 августа 2021 года «ТЭК» проведет 261 проверку сетей в 17 районах города и четырех районах Ленинградской области: Гатчинском, Тосненском, Всеволожском и Ломоносовском. График отключения здесь.