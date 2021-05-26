Из-за ошибок в хозяйственной деятельности «Тепловых сетей» жителям Тосненского и Волосовского районов отключили горячую воду

Как сообщает online47.ru, жители Тосненского и Волосовского районов уже не первый год сталкиваются с одной и той же проблемой – из-за долгов ОАО «Тепловые сети» им отключили горячее водоснабжение.
В «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» ограничили поставку топлива в котельные. В результате десятки многоквартирных домов, детские сады, школы и ФАП остались без горячей воды. По версии журналистов издания, виноваты в ситуации на местные и региональные власти, а из-за руководители компании «Тепловые сети».
На вопрос журналистов о том, почему потребители «Тепловых сетей» вынуждены греть воду в тазиках, когда на улице +12 °C, в компании отвечают: «Комментарии не даем».
По словам генерального директора и совладельца «Тепловых сетей» Валерия Володкевича, котельные в Никольском отключены из-за задолженности около 150 млн рублей. Долг образовался из-за особенностей межтарифного регулирования: люди платят по факту, но ресурсным компаниям всегда нужна предоплата.
Но, по данным издания, в 2021 году «Тепловые сети» не подавали документы по согласованию межтарифной разницы.
Кроме того, уже выделены и субсидии на 2021 год на компенсацию межтарифной разницы:
- в Тосно на отопление 118 млн рублей, на ГВС – 110 млн рублей;
- в Волосовский район на отопление 53,3 млн рублей, на ГВС – 41,6 млн рублей.
Андреев подчеркнул, что в случае готовности руководителей «Тепловых сетей» погасить долг, комитет будет содействовать в переговорах о его реструктуризации с «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Также комитет по ТЭК направил обращение в областную прокуратуру с просьбой о защите прав жителей Тосненского и Волосовского районов из-за отключения подачи газа в котельные. Правительство региона делает все возможное, чтобы горячая вода вернулась в дома.