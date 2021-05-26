Из-за ошибок в хозяйственной деятельности «Тепловых сетей» жителям Тосненского и Волосовского районов отключили горячую воду

Как сообщает online47.ru, жители Тосненского и Волосовского районов уже не первый год сталкиваются с одной и той же проблемой – из-за долгов ОАО «Тепловые сети» им отключили горячее водоснабжение.

В «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» ограничили поставку топлива в котельные. В результате десятки многоквартирных домов, детские сады, школы и ФАП остались без горячей воды. По версии журналистов издания, виноваты в ситуации на местные и региональные власти, а из-за руководители компании «Тепловые сети».

«Помогите решить простому народу, проживающему в г. Никольское проблему с ГВС, из-за которой 1/4 часть населения сидит без горячей воды. Помогите составить юридически грамотное письмо, обращение, жалобу в необходимые инстанции, чтобы ситуация разрешилась для нас, обычных потребителей коммунальных услуг и оплачивающим их вовремя как лучше, а не как всегда. Проблема возникает каждый год, воз и ныне там. Не нужно нам обещать заводы, моря, теплоход, организуйте нам простые человеческие блага в виде стабильности поставок коммунальных услуг и мы будем вам благодарны», – пишет жительница Никольского Мария Петрова

На вопрос журналистов о том, почему потребители «Тепловых сетей» вынуждены греть воду в тазиках, когда на улице +12 °C, в компании отвечают: «Комментарии не даем».

По словам генерального директора и совладельца «Тепловых сетей» Валерия Володкевича, котельные в Никольском отключены из-за задолженности около 150 млн рублей. Долг образовался из-за особенностей межтарифного регулирования: люди платят по факту, но ресурсным компаниям всегда нужна предоплата.

Но, по данным издания, в 2021 году «Тепловые сети» не подавали документы по согласованию межтарифной разницы.

«В настоящий момент в ЛенРТК отсутствуют нерассмотренные документы по согласованию межтарифной разницы, все документы переданы в комитет по ТЭК. За 2021 год ОАО «Тепловые сети» в Тосно и Волосовском районе не предоставляли в ЛенРТК документы по согласованию межтарифной разницы», – сообщили в комитете по тарифам

Кроме того, уже выделены и субсидии на 2021 год на компенсацию межтарифной разницы:

в Тосно на отопление 118 млн рублей, на ГВС – 110 млн рублей;

в Волосовский район на отопление 53,3 млн рублей, на ГВС – 41,6 млн рублей.

«С начала 2021 года в адрес компании перечислено в качестве межтарифной разницы 66,5 млн рублей за расчетные периоды 2020 года. Компания также получает платежи населения за предоставленные услуги. Таким образом, долг, накопленный ОАО «Тепловые сети» перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», является результатом хозяйственной деятельности руководства ОАО «Тепловые сети», – прокомментировал председатель комитета по ТЭК Юрий Андреев

Андреев подчеркнул, что в случае готовности руководителей «Тепловых сетей» погасить долг, комитет будет содействовать в переговорах о его реструктуризации с «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Также комитет по ТЭК направил обращение в областную прокуратуру с просьбой о защите прав жителей Тосненского и Волосовского районов из-за отключения подачи газа в котельные. Правительство региона делает все возможное, чтобы горячая вода вернулась в дома.