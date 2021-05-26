Иномарка сбила девочку на «зебре» в Санкт-Петербурге — видео

От сильного удала девочку подкинуло на несколько метров в воздух.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, девочка решила перебежать проспект Передовиков на красный сигнал светофора, но не успела. На полном ходу ребенка сбил легковой автомобиль марки Toyota Camry.

О состоянии здоровья девочки не сообщается.

По факту ДТП будет проведена проверка.