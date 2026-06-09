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Ни один водоем в Петербурге не прошел проверку Роспотребнадзора

В Петербурге водоемы не прошли проверку по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщила замначальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области Лариса Салионова.

Ни один водоем в Петербурге не прошел проверку Роспотребнадзора - На 9 июня было отобрано 48 проб воды и проведено 176 исследований.
Фото: Freepik.

По ее словам, на 9 июня было отобрано 48 проб воды и проведено 176 исследований. Результаты показали, что вода во всех объектах не соответствует гигиеническим требованиям. Роспотребнадзор не рекомендует гражданам купаться в местах, которые не прошли проверку, так как это может привести к инфекционным заболеваниям, в том числе острым кишечным инфекциям.

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Отметим, еще 5 июня сообщалось, что одобрены для купания четыре места: Ольгинский водоем в Выборгском районе Петербурга и три озера в Приозерском районе Ленинградской области.

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водоем купание роспотребнадзор Петербург
Новости СВО

Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 43 жителя, еще 234 пострадали

За минувшую неделю от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 43 мирных жителя России, еще 234 получили ранения. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник.

«За минувшую неделю с 1 по 7 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 детей, погибли 43 человека», — сообщил посол.

Отмечается, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской, Херсонской и Брянской областях, а также в ДНР. Мирошник подчеркнул, что Киев «достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению» с начала текущего года.

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Теги

Мирошник ВСУ погибли мирные жители СВО Россия

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