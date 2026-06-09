В Петербурге водоемы не прошли проверку по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщила замначальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области Лариса Салионова.
По ее словам, на 9 июня было отобрано 48 проб воды и проведено 176 исследований. Результаты показали, что вода во всех объектах не соответствует гигиеническим требованиям. Роспотребнадзор не рекомендует гражданам купаться в местах, которые не прошли проверку, так как это может привести к инфекционным заболеваниям, в том числе острым кишечным инфекциям.
Отметим, еще 5 июня сообщалось, что одобрены для купания четыре места: Ольгинский водоем в Выборгском районе Петербурга и три озера в Приозерском районе Ленинградской области.