В Петербурге водоемы не прошли проверку по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщила замначальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области Лариса Салионова.

По ее словам, на 9 июня было отобрано 48 проб воды и проведено 176 исследований. Результаты показали, что вода во всех объектах не соответствует гигиеническим требованиям. Роспотребнадзор не рекомендует гражданам купаться в местах, которые не прошли проверку, так как это может привести к инфекционным заболеваниям, в том числе острым кишечным инфекциям.

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Отметим, еще 5 июня сообщалось, что одобрены для купания четыре места: Ольгинский водоем в Выборгском районе Петербурга и три озера в Приозерском районе Ленинградской области.