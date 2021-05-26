В Ленобласти удвоили финансирование достройки проблемных объектов

Все обманутые дольщики в Ленинградской области получат квартиры до конца 2025 года. А с начала 2021 года уже введены ЖК «Гармония», «Сокол», первая и вторая очереди «Кудрово», «Землянино», «Витамин», четвертый корпус «Чистый ручей».

«Ленинградская область приняла беспрецедентное решение об увеличении в два раза объема средств, направляемых на решение проблемы обманутых дольщиков», – сообщил 26 мая Александр Дрозденко

Для того, чтобы закрыть все до единого проблемные объекты строительства в регионе, будет выделено более 7 млрд рублей. Благодаря принятию нового градостроительного регламента появилась возможность привлекать к достройке доноров-застройщиков.

Вам будет интересно Более 371 млн рублей задолжали за электричество дачники Петербурга и Ленобласти В долгах погрязли 322 садоводства Петербурга и Ленобласти из 2 289, с которыми «Петербургская сбытовая компания» заключила договоры. При этом... 25.05.2021 201

Это более эффективная практика, ведь доноры-застройщики завершают долгострои значительно быстрее, чем федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.