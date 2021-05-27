В Приозерском районе рыбаки застряли на лодке посреди озера из-за сломавшегося мотора

Рыбаки попали в ловушку на акватории озера Отрадное. Они отправились рыбачить на резиновой лодке, но из строя вышел мотор, и мужчины не могли вернуться на берег.

К ним на помощь пришли спасатели псо Приозерска. После непродолжительных поисков они обнаружили рыбаков и доставили их на сушу, сообщается в паблике «Аварийно-спасательной службы Ленобласти«.

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Ранее мы сообщали, что продолжаются поиски 53-летнего рыбака в окрестностях деревни Сторожно Волховского района – он отстал от товарища и пропал.