В Петербурге обнаружено три штамма коронавируса 

В Петербурге на сегодняшний день зафиксировано три штамма коронавируса: северо-западный образец, британский и южноафриканский.

«Обнаружено несколько образцов «британского» штамма, а северо-западного — порядка 20 образцов. Вирус со временем мутирует, и это новые геноварианты, успешные с точки зрения распространения. Это естественный процесс», — рассказал “ Невским новостям ” замдиректора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По его словам, то, что в городе появляются штаммы из-за рубежа, связано с поездками людей за границу. Но при этом для человека нет разницы, какой у него штамм, диагноз все равно один — коронавирус. В плане клинических проявлений — серьезных особенностей нет.

Ранее мы сообщали, что правительство России внесло в Госдуму внесли законопроект о включении прививок от Covid-19 в национальный календарь. А Якутия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса.