Доску в память о работниках городской прокуратуры открыли в Приозерске

Доску в память о работниках городской прокуратуры — участниках и ветеранах Великой Отечественной войны открыли на здании прокуратуры.

На доске, в открытии которой принял участие глава Ленобласти Александр Дрозденко, пять фамилий: Андрианов Юрий, Большаков Анатолий, Манцветов Николай, Николаев Борис, Медведев Иван.

«Сегодня мы увековечиваем память прокуроров Приозерска — участников Великой Отечественной войны, людей, для которых честь и Родина – не просто слова, это смысл жизни», — отметил Александр Дрозденко.

Отметим, что в Приозерске есть различные памятники, посвященные Великой Отечественной войне, такие как: памятник Ларионову Г. П., Герою Советского Союза, парк защитников Отечества, памятник воинам-освободителям (ИС-3 и ИСУ-152), братская могила №1, могила Ларионова Г. П., Героя Советского Союза и кладбище, могила Богданова Х. С., Героя Советского Союза.