Модульный отель за 144 млн рублей построят в Лодейном Поле

Проект уже получил поддержку региона – упрощенную процедуру аренды земли 42,9 га.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому строительство отеля компанией «Свирь Проект» признано масштабным инвестиционным проектом, что дает право инвестору арендовать земельные участки для реализации проекта без прохождения процедуры торгов.

Гостиничный комплекс из модульных конструкций будет располагаться на выезде из города Лодейное Поле, в непосредственной близости к реке Свирь.

Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов.

Напомним, что в Ленинградской области вместе со всей страной стартовал третий этап программы кешбэка, в рамках которой государство возвращает туристам часть средств за отдых в России. В ее рамках в 2020 году россияне приобрели туры на 6,5 миллиардов рублей, общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей.