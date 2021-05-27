Угнанный в Петербурге мотоцикл найден в детском лагере возле Всеволожска

По информации ivbg.ru, 24 мая в полицию обратился петербуржец, у которого с Северного проспекта угнали мотоцикл Kawasaki.

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Материальный ущерб владельца составил 600 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Мотоцикл нашли 25 мая в оздоровительном лагере в поселке Стеклянном Всеволожского района. Подозреваемый в угоне задержан – им оказался неоднократно судимый мужчина 1981 года рождения.