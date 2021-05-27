Прирост инвестиций в Ленобласть за первый квартал 2021 года вырос на 22%

Прирост инвестиций в Ленинградскую область за первый квартал 2021 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В денежном эквиваленте это 57,1 млрд рублей.

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Наибольшие инвестиции – в обрабатывающих производствах (15,1 млрд рублей), транспорте и хранении (14,3 млрд рублей), а также в энергетике (10,1 млрд рублей).

С начала 2021 года в регион вложили более 1 млрд рублей «Ультрамар», «Апатит», «РусХимАльянс», «ЕвроХим Северо-Запад-2», Филиал ОАО «ОГК-2» — Киришская ГРЭС, «Газпром Инвест Запад», Ленинградская АЭС, ПАО «Ленэнерго».