Россиян предупредили о возможной угрозе банковским вкладам

Для банковских вкладов существует угроза, если кредитная организация лишилась лицензии. Об этом рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

— Как правило, видимые вкладчикам и клиентам проблемы финансовой организации начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Среди них закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с кол-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьезные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента, — сообщил эксперт.

Он напомнил, что в случае, если у банка отозвали лицензию, Агентство по страхованию вкладов возместит только 1,4 миллиона рублей.

Чтобы не оказаться в опасной ситуации, Переславский порекомендовал выбирать банки из топ-20. По его словам, процентная ставка в такой кредитной организации может и не отыграть даже инфляцию, но зато будут минимизированы риски полной потери средств, передает агентство «Прайм».