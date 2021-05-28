Во Всеволожском районе пройдут соревнования по конкуру

Участники соревнований поборются за кубок Санкт-Петербурга.
По информации Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, 29 и 30 мая в поселке Хирвости Всеволожского района на территории конноспортивного клуба «Вента-Арена» пройдут соревнования по конкуру.
Участники будут бороться за два кубка с призовыми фондами 100 и 50 тысяч рублей.
В программе соревнований – маршруты с высотой препятствий от 80 до 140 сантиметров.
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