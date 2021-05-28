Больной раком организовал бордель в Гатчине 

По информации ivbg.ru, 27 мая в Гатчине задержан 36-летний местный житель. Ему вменяют организацию притонов с проститутками.

Один из них располагался в Гатчине, другой в Вайялово. В них трудились семеро женщин. На них составлены административные протоколы за занятие проституцией, а два администратора оштрафованы за получение денег в борделях.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Задержанный отпущен под подписку о невыезде так как болен онкологическим заболеванием.