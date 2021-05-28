Погода в Ленобласти: 29 мая ожидается до +16 °C и кратковременные дожди

По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, 29 мая температура воздуха ночью составит +3… +8 °C. В дневное время – +11… +16 °C.

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Погода облачная с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с ночью. Днем – северный, северо-восточный 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться.