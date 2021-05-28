В Ленобласть поставлены 30 машин для бригад неотложной помощи

В Гатчинский район доставлено 30 автомобилей Lada Largus. В Выборгский район – 19. Во Всеволожский район – 13. В Приозерский район – 11.

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Поставленные автомобили Lada Largus не оснащены мигалками, но имеют улучшенную комплектацию и предназначены для полноценной работы бригад неотложной помощи, работающих с квартирными вызовами.

«Бригады неотложной помощи – не замена «скорых. Бригады будут оказывать именно неотложную помощь, когда нет угрозы жизни и не требуется экстренная госпитализация», – рассказала заведующая Всеволожской больницы Евгения Обидина

Важность реализации проекта первичного звена здравоохранения на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года подчеркнул Владимир Путин.