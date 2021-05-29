ДНД Ленобласти помогли задержать более 250 хулиганов с начала года

С начала 2021 года участники Добровольных народных дружин 47 региона помогли задержать хулиганов во всех районах Ленобласти

К настоящему времени в региональном реестре ДНД — уже более ста объединений из разных районов Ленобласти. Одна из самых эффективных народных дружин по итогам 2020 года — из Киришского района, за прошлый год дружинники задержали более 200 хулиганов.

С начала 2021 года наиболее активно проявили себя члены народных дружин Всеволожского, Приозерского, Киришского, Тихвинского и Бокситогорского районов Ленинградской области.

Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез».