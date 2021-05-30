Роман Вильфанд предупредил о заморозках в нескольких регионах Европейской России

В центре Европейской России, а также в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири ожидаются заморозки.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях ожидается до -2 °C, в Ленинградской области — до -3 °C.

Еще более интенсивные заморозки ждут жителей юга Сибирского федерального округа — от -5 до -7 °C. По словам специалиста, это не заморозки, а даже легкие морозы.