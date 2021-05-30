Населенные пункты Ленобласти, где 30 мая выявлены 90 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 90 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 мая.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+1), Заборье (+1).

Волосовский район: Волосово (+3), Терпилицы (+1), Зимитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+1), Колчаново (+1), Сясьстрой (+1), Паша (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+10), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Сертолово (+2), Ваганово (+1), им. Морозова (+1), Колтуши (+1).

Выборгский район: Выборг (+4), Вещево (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Большие Колпаны (+1), Сяськелево (+3), Сусанино (+1), Лукаши (+1), Бор (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Нежново (+1).

Киришский район: Кириши (+2).

Кировский район: Отрадное (+3).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Мошкино (+1), Новая Слобода (+1).

Ломоносовский район: Разбегаево (+1).

Лужский район: Луга (+4), Оредеж (+1), Пансионат Зеленый Бор (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Сосново (+2), Петровское (+1), Снегиревка (+1), Плодовое (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+9).

Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+1), Федоровское (+1), Рябово (+1).