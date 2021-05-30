Почти 60 тысяч заявок подали петербуржцы в первые классы

Запись ребят в первоклассники стартовала 1 апреля.

По информации издания Невские Новости, петербуржцы подали 59 770 заявления на поступление в первые классы школ города.

Отмечается, что заявление можно подать в любую школу до 30 июня. Также это касается и людей, чьи дети живут на закрепленной территории.

С 6 июля и вплоть до начала учебного года будет проходить второй этап приема заявлений. В это время подают заявки те, чьи дети не проживают на закрепленной территории.