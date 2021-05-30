Победу одержат те, кому доверяют люди: Виктор Иванов рассказал о предварительном голосовании в Ленобласти

Активность жителей наблюдается с самого открытия счетных участков предварительного голосования в регионе.

По словам секретаря Ломоносовского местного отделения партии «Единая Россия» Виктора Иванова, плюсы открытого голосования очевидны. Прежде всего, это открытый подход к выборам.

Секретарь отметил, что кандидаты будут активно представлять интересы жителей Ленобласти на региональном или федеральном уровне.

По его словам, активность избирателей в Ломоносовском районе в этот день демонстрирует желание выбрать самых достойных.