Победу одержат те, кому доверяют люди: Виктор Иванов рассказал о предварительном голосовании в Ленобласти

Активность жителей наблюдается с самого открытия счетных участков предварительного голосования в регионе.
По словам секретаря Ломоносовского местного отделения партии «Единая Россия» Виктора Иванова, плюсы открытого голосования очевидны. Прежде всего, это открытый подход к выборам.
Секретарь отметил, что кандидаты будут активно представлять интересы жителей Ленобласти на региональном или федеральном уровне.
По его словам, активность избирателей в Ломоносовском районе в этот день демонстрирует желание выбрать самых достойных.
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30.05.2021 59