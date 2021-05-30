Депутат Сергей Яхнюк проголосовал в Приозерском районе

Автор: Александр Селиванов
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Депутат Государственной Думы проголосовал на своем избирательном участке.

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Источник: ivbg.ru

Сергей Яхнюк принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в поселке Плодовое Приозерского района.

По словам депутата, предварительное голосование — это хорошая возможность для граждан определиться с кандидатом от партии «Единая Россия». Кандидаты которых выдерут будут действительно решать проблемы людей и представлять их интересы.

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30.05.2021 58
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