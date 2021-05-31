Мошенники обманывают россиян при «приеме на работу»

Россиян предупреждают о новой мошеннической схеме: злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу на заманчивых условиях, а затем обманом выводят деньги с их счетов.

Как рассказали эксперты компании Bi.Zone, мошенники публикуют объявление о вакансии, где якобы не требуются специальные навыки. Однако в процессе фиктивного оформления соискатель должен передать свои личные данные «для открытия нового счета в банке», на который ему обещают переводить зарплату.

− Даже если большой суммы на карте нет, в некоторых случаях на человека могут оформить кредит и присвоить эти деньги, − цитирует специалистов РИА «Новости». – Сложность схемы в том, что жертва будет помогать мошеннику на всех этапах и слишком поздно заподозрит обман.

Правоохранители уже разработали методики для выявления и предотвращения таких схем. Однако особенно осторожными стоит быть студентам, которые активно ищут подработку на лето.