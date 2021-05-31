120 из них оказались в Петербурге, а ещё 98 нашли в Ленинградской области.
С начала года в Петербурге и Ленобласти было поймано 218 несовершеннолетних преступников, сообщают «Невские новости» с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. 120 из них оказались в Петербурге, а ещё 98 нашли в Ленинградской области.
Количество преступлений в Петербурге выросло почти на 39% с начала 2021 года.
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