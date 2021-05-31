120 из них оказались в Петербурге, а ещё 98 нашли в Ленинградской области.

С начала года в Петербурге и Ленобласти было поймано 218 несовершеннолетних преступников, сообщают «Невские новости» с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. 120 из них оказались в Петербурге, а ещё 98 нашли в Ленинградской области.

Количество преступлений в Петербурге выросло почти на 39% с начала 2021 года.