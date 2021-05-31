В Петербурге и Ленобласти с начала 2021 года задержали свыше 200 малолетних нарушителей

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: kpravda.ru
Источник: kpravda.ru

120 из них оказались в Петербурге, а ещё 98 нашли в Ленинградской области.

С начала года в Петербурге и Ленобласти было поймано 218 несовершеннолетних преступников, сообщают «Невские новости» с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. 120 из них оказались в Петербурге, а ещё 98 нашли в Ленинградской области.

Количество преступлений в Петербурге выросло почти на 39% с начала 2021 года.

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13.03.2021 667
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