Викинг с топором решил успокоить шумную компанию в Шушарах

Информация о пострадавших не поступала.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, жителю Шушаров не понравилась пьяная и шумная компания под окнами его дома и он решил радикально решить проблему.
Выпивший викинг вышел на компанию с топором и угрожая орудием выгонял людей с насиженного места.
Заинтересовалась ли полиция агрессором неизвестно.
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05.03.2021 404