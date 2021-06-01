Викинг с топором решил успокоить шумную компанию в Шушарах

Информация о пострадавших не поступала.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, жителю Шушаров не понравилась пьяная и шумная компания под окнами его дома и он решил радикально решить проблему.

Выпивший викинг вышел на компанию с топором и угрожая орудием выгонял людей с насиженного места.

Заинтересовалась ли полиция агрессором неизвестно.