Викинг с топором решил успокоить шумную компанию в Шушарах

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших не поступала.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, жителю Шушаров не понравилась пьяная и шумная компания под окнами его дома и он решил радикально решить проблему.

Выпивший викинг вышел на компанию с топором и угрожая орудием выгонял людей с насиженного места.

Заинтересовалась ли полиция агрессором неизвестно.

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05.03.2021 404
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