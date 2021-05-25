Также Ленобласть представит на Петербургском международном экономическом форуме не менее 20 проектов, большая часть которых затронет экспорт.

«Несмотря на все сложности прошлого года, в этом году мы снова готовы заключить соглашения на сумму более 1 трлн рублей. Ленобласть — регион, который берет новые экономические рекорды! Петербургский международный экономический форум еще раз докажет эффективность работы нашей команды, которая сопровождает каждый из заявленных на форуме инвестиционных проектов и оказывает всю необходимую поддержку бизнесу», — прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений: с «Балтийским химическим комплексом» — на 868 млрд рублей, с «ЕвроХим» – на 125 и 132 млрд рублей, с «ИнвестБугры» — на 10 млрд рублей.

Напомним, что Ленобласть привлекла 1 023,2 млрд рублей инвестиций и заключила 46 соглашений на ПМЭФ-2019. Среди них постройка фармацевтического завода стоимостью в 1 млрд рублей, создании на территории Волосовского района вагоноремонтного завода «Новотранс», сухогрузного комплекса стоимостью 24,3 млрд рублей и многие другие и многие другие. И все это даст новые рабочие места для жителей региона.