Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах, сообщили в оперштабе.

Авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено как минимум до 21 июня включительно.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, полеты из России в Танзанию и Турцию были прекращены с 15 апреля по 1 июня. Такое решение было принято из-за новых вспышек COVID-19 в этих странах.

Ранее мы сообщали, что со 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение с Великобританией, с 10 июня возобновится авиасообщение еще с восемью странами.