Ранее местные жители жаловались на нехватку песка.

1 июня, в День защиты детей, ЦУР (единый пункт мониторинга, отрабатывающий проблемные вопросы жителей) выполнил просьбу родителей, которые ранее сетовали на дефицит песка в детских песочницах Волховского района.

По распоряжению главы местной администрации Алексея Брицуна на детские площадки завезли 1,5 кубометра песка, чтобы малыши могли свободно строить песчаные дома, замки и куличи.