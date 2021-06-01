На детские песочницы Волховского района потратили 1,5 кубометра песка

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: 47channel.ru
Источник: 47channel.ru

Ранее местные жители жаловались на нехватку песка.

1 июня, в День защиты детей, ЦУР (единый пункт мониторинга, отрабатывающий проблемные вопросы жителей) выполнил просьбу родителей, которые ранее сетовали на дефицит песка в детских песочницах Волховского района.

По распоряжению главы местной администрации Алексея Брицуна на детские площадки завезли 1,5 кубометра песка, чтобы малыши могли свободно строить песчаные дома, замки и куличи.

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