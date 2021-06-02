В среду в Санкт-Петербурге и Ленобласти ожидается потепление до +22 градусов

Больших дождей в городе и регионе не ожидается.
По информации пресс-службы ФГБУ «Северо-Западное УГМС», второй день лета в Северной столице и Ленобласти будет тепло.
Отмечается, что ожидается потепление до +22 градусов, местами пройдут небольшие дожди.
В обоих регионах прогнозируется слабый переменный ветер — северный, северо-восточный 3-8 м/с.
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