Пхукет откроется для вакцинированных от COVID-19 туристов с 1 июля

С 1 июля Пхукет станет доступен для отдыха всем вакцинированным от коронавируса россиянам. Вместе с тем, власти Таиланда изменили условия въезда на остров для наших соотечественников.

Информационное агентство ТАСС сообщает, что въезд на Пхукет откроется для российских туристов, привитых одобренными в России вакцинами от коронавируса. Отмечается, что со дня второй прививки должно пройти не менее 14 дней и не более 12 месяцев.

Управление по туризму Таиланда представило правила для вакцинированных туристов, планирующих поездки на курортный остров Пхукет с 1 июля. Среди этих правил – набор «антиковидных» мер, в том числе и правила, регулирующие прибытие туристов на Пхукет и их дальнейшие передвижения по Таиланду. Выглядят они следующим образом:

Туристам по-прежнему потребуется отрицательный результат ПЦР в течение 72 часов после посадки на рейс на Пхукет.

Также необходимо иметь свидетельство о вакцинации против Covid-19, пройденной от 14 дней до 1 года до прибытия туриста на остров.

Также понадобится действующая визу и свидетельство о въезде из местного посольства Таиланда. Кроме того турист должен позаботиться об обязательном страховом покрытии Covid-19 в размере $100 000.

Путешественники могут прилететь на Пхукет только прямым рейсом, пересадка в Бангкоке запрещена.

Детям в возрасте до 12 лет не требуется свидетельство о вакцинации, но детям в возрасте от 12 до 17 лет необходимо будет пройти экспресс-тест на антигены по прибытии в аэропорт Пхукета за счет взрослых.

Всем прибывающим необходимо будет загрузить приложение для отслеживания контактов Thailand Plus.

Туристам нужно будет провести 7 ночей на Пхукете, прежде чем им будет разрешено отправиться в другое место в Таиланде. При этом поживание необходимо будет бронировать в официально утвержденных отелях, сертифицированных Администрацией безопасности и здоровья Amazing Thailand.

В конце 7-дневного пребывания туристы должны будут пройти тест ПЦР на Covid-19, и отрицательный результат позволит им путешествовать по Таиланду.

Посетители, находящиеся в Таиланде менее чем на 7 дней, должны будут пройти отрицательный тест на Covid-19 перед посадкой на рейс в свою страну.

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Ожидается, что в ближайшие дни TAT подтвердит дополнительные требования, включая список стран со средним и низким уровнем риска, жители которых могут участвовать в модели «туристической песочницы» Пхукета.