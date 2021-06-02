Ленобласть выделит в 2,5 раза больше денег на уничтожение борщевика

Более чем в два раза увеличилась и площадь уничтожения борщевика — планируется очистить от сорняка около 4,2 тысяч гектаров земли в Ленобласти.

Борьбу с борщевиком в этом году будут вести вдвое больше муниципалитетов Ленобласти — 97. Теперь их доля в софинансировании составляет не 30%, как раньше, а от 5 до 15%. При этом Ленобласть на уничтожение сорняка выделила 65 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

К слову, полномасштабная борьба с борщевиком уже началась в Волховском, Киришском, Кировском, Тосненском и Всеволожском районах. Специалисты обрабатывают поля, парки и другие места роста растения, чтобы оно не мешало людям.