В Доме правительства состоялась встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и министра международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с министром международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. Политики обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между 47 регионом и Финляндией. Были затронуты экономические вопросы и защита окружающей среды.

Александр Дрозденко отметил, что на данный момент действует программа приграничного сотрудничества, благодаря которой было реализовано два важнейших проекта — реконструкция моста через реку Сторожевая и дорогу Выборг-Светогорск.

Финляндская Республика является давним стратегическим партнером Ленинградской области, отметил губернатор. Плодотворное сотрудничество будет продолжаться и дальше — поддержка развития финно-угорских народов, культурные обмены и многие другие проекты собираются воплотить совместно с Финляндией.

Также губернатор рассчитывает получить поддержку в реставрации Старого Выборга.