Виновной в пропаже фортификационного сооружения признали начальника склада военно-технического имущества, однако она отвергает обвинения.

В Ленобласти возбуждено уголовное дело после таинственной пропажи 70-тонного «Панциря» — фортификационного сооружения. До сих пор достоверно неизвестно каким образом «Панцирь» пропал с территории склада.

Суд возложил вину на контрактницу, которая была начальником склада военно-технического имущества. Истец в лице командира воинской части считает, что с женщины нужно взыскать 447 тыс. рублей, поскольку именно по её вине объект был списан.

Контрактница просила отказать в удовлетворении иска, поскольку считает, что её вина в пропаже «Панциря отсутсвует». Она пояснила, что 27 марта этого года она отбыла на новое место службы, а на старом «Панцирь» на проверку не поставляли, потому что он находился далеко от Мяглово, где служила она. Кроме того, территорию, где находилось укрепление, ФГКУ «Северо-Западное ТУИО» МО РФ сдало в аренду ООО «Индиго», а когда в феврале 2020-го допуск на территорию открылся, фортификационного сооружения уже не было.

Суд отказал истцу. Поиски исчезнувшего «Панциря» продолжаются.