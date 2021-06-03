В Санкт-Петербурге одобрили 15 пляжей для купания

Всего было проверено более 20 пляжей.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, специалисты центра ГИМС провели проверку 26 пляжей города.
Из всех проверенных пляжей допустить гостей и жителей города к купанию разрешили только на 15. Купальный сезон откроется на 1 пляже в Кронштадтском и 14 в Курортном районе.
Стоит отметить, что МЧС проверяет пляжи на физическую безопасность, а вот Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Северной столице из-за возможности подхватить инфекцию или паразитов.
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31.05.2021 293