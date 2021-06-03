За неделю в Петербурге и Ленобласти у таксистов-нелегалов изъяли более 1 600 машин

В Петербурге и Ленобласти прошла масштабная проверка в поисках нелегальных такси.

Только за неделю, с 25 мая по 1 июня, за различные нарушения к ответственности были привлечены 2 223 водителя. Так, у 1 682 таксистов не было лицензии, а 541 — нарушили правила пребывания иностранных граждан на территории России.

В итоге инспекторы изъяли 1 622 автомобиля, сообщается в паблике «Дорожный инспектор».

Дорожный инспектор. Дорожный инспектор.

Провести проверку таксистов вынудили участившиеся случаи преступлений с их стороны. Так, в Петербурге таксист зарезал водителя из-за спора на дороге, другой устроил гонки с полицией с испуганной пассажиркой в салоне. А буквально пару дней назад во Всеволожске столкнулись такси и автобус с детьми.