Инвестиции в новый объект составят более 600 млн рублей и дадут 100 новых рабочих мест.

В Ломоносовском районе Ленобласти стартует новый проект оздоровительного курорта. Губернатор Александр Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором АО «Горки Гольф клуб» Екатериной Сениной, на базе которого будет создан медицинский оздоровительный центр.

Комплекс будет оснащен СПА-зоной и фитнес-центром, дополнительными таунхаусами и апартаментами, а также дополнительнительными спортивными объектами: ледовый каток, экотропы для велопрогулок и скандинавской ходьбы. Инвестиции в новый объект составят более 600 млн рублей и дадут 100 новых рабочих мест.

Необходимость качественного развития внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры мы особенно ощутили в период пандемии. Наша задача — сделать отдых в Ленинградской области интересным, комфортным и с пользой для здоровья, именно поэтому мы уделяем такое внимание новым направлениям — экологическим маршрутам, гастрономическим фестивалям, водному туризму и многим другим. И конечно, важно, чтобы в регионе создавались современные гостиничные комплексы для размещения», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.