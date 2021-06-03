Владимир Путин поучаствует в открытии памятника Александру III в Гатчине

Президент России 5 июня собирается принять участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине, созданному по инициативе Гатчинского музея-заповедника и Российского военно-исторического общества в рамках нацпроекта «Культура».

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Памятник по эскизам скульптора Паоло Трубецкого создан выпускником Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Владимиром Бродарским.

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль организован во времена Екатерины II и был излюбленной резиденцией императора Александра III.