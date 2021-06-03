Автомобиль врезался в столб и не навредил пешеходам.

Утром 2 июня автомобиль кортежа Международного экономического форума, который сейчас проходит в Петербурге, попал в серьезное ДТП. Подробности сообщает «lentv24».

Авария случилась на пересечении Вознесенского проспекта с набережной канала Грибоедова. По проспекту ехало 14 «Мерседесов», на повороте немного отставший микроавтобус столкнулся с «Солярисом», который повернул налево.

Силой удара легковушку отбросило на тротуар, однако в последний момент ее остановил столб, что спасло пешеходов.