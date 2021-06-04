В Кировске седая воровка в ярких шортах забрала у пенсионерки 570 тысяч рублей и убежала с ними

По информации ivbg.ru, 3 июня около 13:00 в полицию Кировска обратилась 82-летняя жительница Санкт-Петербурга.

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К ней в дом в садоводстве Восход зашла незнакомая женщина и украла 570 тысяч рублей. По словам пострадавшей, после этого гостья убежала. Пенсионерка предположила, что воровка местная, ведь она ориентировалась на местности и быстро скрылась.

Незнакомку пострадавшая описала как невысокую женщину плотного телосложения с седыми волосами, убранными в пучок. Но на вид лет сорок. Из одежды на ней была черная майка и шорты яркого цвета.