Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе.

«Мы на нее (возможность сделать 31 декабря постоянным выходным — прим. ivbg.ru) обязательно посмотрим, но с учетом ближайшего горизонта это нам еще нужно рассмотреть», — сказал Котяков во время ПМЭФ-2021.

Ранее стало известно, что россиян ожидают 10-дневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.